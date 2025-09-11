بدء تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر ٢٠٢٥

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، تسجيل الرغبات ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر 2025م.

وسيتم تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م، و يتميز تنسيق هذا العام عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

ويمكن تسجيل الرغبات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا