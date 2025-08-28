كتب- عمر صبري:

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنطلاق هاكاثون جامعة القاهرة بمشاركة طلاب الجامعة لطرح حلول إبداعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتورة هبة مدحت مدير مركز مصر لريادة الاعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، وجمع غفير من الطلاب.

بدأت الفعالية، بالتعريف بإستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، التي تمثل خطوة رائدة نحو دعم البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث قدم الدكتور هيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي شرحًا للطلاب حول محاور الاستراتيجية والتي تُعد أول استراتيجية جامعية من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط تستهدف دمج التعليم والبحث العلمي والابتكار مع متطلبات العصر الرقمي والتنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أنها ترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة، ولافتًا إلى تنظيم الجامعة لمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU AI Nexus 2025"، خلال يومي 18 و19 أكتوبر 2025 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

كذلك تم عرض فيديو تعريفي لشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، تناول من خلاله الدكتور عمرو سليمان، المشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، فلسفة الشركة والغرض منها والتي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، مضيفًا أن إطلاق الشركة جاء بهدف إقامة شراكات مع المؤسسات البحثية والشركات الصناعية، وإدارة واستثمار وتسويق الأصول الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف، واستيراد وتصدير مستلزمات البحث العلمي (أجهزةومعدات)، وتمويل الابتكارات ومخرجات البحث العلمي ومشاريع التخرج، وانشاء معامل وورش بحثية لدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وتقديم استشارات فنية وإدارية (باستثناء ما يتعلق بسوق الأوراق المالية)، لافتًا إلى أن رسالة الشركة تتمثل في أن تصبح نموذجًا رائدًا على مستوى الجامعات المصرية والعربية في تسويق الابتكارات وتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى قيمة إقتصادية وتنموية مستدامة، وتمكين الباحثين والمبتكرين من نقل نتائج أبحاثهم إلى السوق من خلال بيئة مؤسسية داعمة تتسم بالكفاءة والاستقلالية والاستدامة، وتمثل جسرًا للتواصل بين الأكاديميا والصناعة.

