كتب- عمر صبري:

أعلن قطاع التعليم والطلاب عن استقبال معامل تنسيق جامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2025 _ 2026.

وذلك بمقارها بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الاداب والحاسبات والمعلومات.

أوضح رئيس جامعة عين شمس أن معامل التنسيق مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم ما يزيد عن ٣٠٠ جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وكان رئيس جامعة عين شمس قد وجه قطاع التعليم والطلاب بالاستعداد الكامل والمتابعة الدؤوبه لضمان نجاح معامل التنسيق بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات والخدمات اللوجيستية اللازمة لحين الانتهاء من فتره التنسيق بكل مراحله على مستوى كافة المعامل داخل الحرم الجامعى.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها الحدود الدنيا للمرحلة الثالثة على النحو التالي:

للقبول بالمرحلة الثالثة ٢٠٥ درجات لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم)، ١٦٠ درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعة

وبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب.

