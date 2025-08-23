كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور جودة غانم، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تعاملت بحسم مع واقعة تلاعب في رغبات إحدى الطالبات بمدارس المتفوقين.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن الطالبة التي كانت ضمن مرحلة التنسيق من 14 إلى 18 أغسطس، تفاجأت بتغيير رغباتها بعد أن استخدمت إحدى زميلاتها رقمها السري للوصول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتعديل الرغبات.

وأضاف غانم، أن الوزارة، فور علمها بالواقعة من خلال شكوى ولي أمر الطالبة، تحركت بسرعة لتصحيح الخطأ.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه بحل المشكلة فورًا، حيث تم التواصل مع ولي الأمر لاستعادة الرغبات الأصلية للطالبة وإدخالها في نظام التنسيق الإلكتروني لضمان حصولها على حقها.

وأكد المشرف على التنسيق أن هذه الواقعة تُعد استثنائية، وأن الوزارة تؤكد دائمًا على ضرورة حماية الرقم السري الذي يُفترض أن يعرفه الطالب وولي أمره فقط.

وتابع المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن نتائج تنسيق المدارس المتفوقين لم تُعلن بعد، مما سهل عملية تصحيح الرغبات قبل توزيع الطلاب على الكليات، مشددًا على أن الطالبة ستُوزع وفق رغباتها الأصلية بناءً على درجاتها.

وأشار غانم إلى أن تنسيق طلاب المدارس المتفوقين يختلف عن الثانوية العامة، حيث يقتصر على كليات القمة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، ويتم توزيع الطلاب بناءً على درجاتهم العالية.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بحماية حقوق الطلاب، بينما تتولى النيابة التحقيق في الجانب القانوني للواقعة كرادع لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.