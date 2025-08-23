كتب- عمر صبري:

أعلنت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية كل من الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، القائمة النهائية للمرشحين لتولي رئاسة جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والتي ضمت 18 مرشحًا، وهم:

- هبة يوسف محمد سيد – وكيل كلية الطب جامعة بورسعيد.

- شمس الدين محمد شاهين – أستاذ بكلية العلوم ورئيس جامعة بورسعيد سابقًا.

- راوية يحيى محمود رزق – نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث.

- مصطفى سليمان عبدالفتاح القاضي – عميد كلية الطب بجامعة بنها.

- حاتم عبدالمنعم محمد المزين – أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بكلية العلوم جامعة حلوان.

- عاطف محمد محمد حسنين علم الدين – قائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- محمد نصر الدين محمد الجبالي – أستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس.

- إيناس محمود حامد أحمد – أستاذ بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.

- غادة محمد عامر أحمد – أستاذ بقسم الهندسة الكهربية جامعة بنها.

- أحمد إبراهيم علي السقا – عميد كلية الطب البشري جامعة قناة السويس.

- فريد إبراهيم الدسوقي – عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد.

- محمد الخرامي عزيز – أستاذ بكلية الآداب جامعة الفيوم.

- محمد إسماعيل جاد بسيوني – أستاذ بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، ونائب رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- ممدوح عياد جاد الله – أستاذ بكلية الهندسة جامعة بورسعيد.

- عاطف إبراهيم عبد الباقي محمد حسانين – عميد كلية الصيدلة جامعة بورسعيد.

- محمد محمد سالم عطية – عميد كلية التربية جامعة بورسعيد.

- أحمد محمد عبد القادر حامد الفار – عميد كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد.

- أحمد عبده الشريف – عميد كلية العلوم جامعة القاهرة سابقًا.

