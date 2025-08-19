كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، حصول مركز الأبحاث الاكلينيكية بالمعهد القومي للأورام (مركز أ.د رباب جعفر) التابع للجامعة على التسجيل والاعتماد لدى المجلس الاعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية التابع لمجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود المعهد المستمرة للارتقاء بالبحث العلمي وتطبيق أعلي معايير الجودة في جميع الانشطة البحثية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن ما حققه مركز الأبحاث الإكلينيكية بالمعهد القومي للأورام يعكس التزام المعهد بالمعايير الأخلاقية والعلمية في البحوث، ويؤكد ريادة المعهد وتفوقه المؤسسي، ويُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها المعهد خلال الفترة الماضية، وهو ما يأتي في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها التي تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها، في ضوء الأخلاقيات الجامعية التي تراعي تطبيق النزاهة، وأمانة البحوث العلمية، والحفاظ على الحقوق الفكرية والإنسانية لأطراف العملية البحثية، وبما ينعكس ايجابًا على المرضي والمجتمع.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بالمستوى الأكاديمي للمعهد القومي للأورام وكفاءة أساتذته وتميزهم، ودورهم الفعال في إثراء القطاع الصحي بأحدث الأبحاث والتقنيات العلاجية في مجال طب الأورام من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضي، مشيرًا إلى أن أساتذة المعهد يقدمون خبراتهم المختلفة في مجال الأورام بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وهو ما يؤكد مكانة المعهد التنافسية المتميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، إن تسجيل مركز الأبحاث الاكلينيكية بالمجلس الاعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية التابع لمجلس الوزراء يَعد خطوة مهمة في مسيرة المعهد نحو تعزيز البحوث الإكلينيكية التي تواكب التطورات العالمية، ويؤكد على كفاءة فرق العمل بالمعهد وقدرتهم على تنفيذ أبحاث عالية الجودة وفق المعايير الدولية لأخلاقيات البحث العلمي.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق خيري وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز الذي حققه المعهد يعكس الجهد الكبير لفريق العمل في مركز الأبحاث الإكلينيكية، ويحفزهم نحو استثمار هذا الاعتماد في القيام بالمزيد من المشروعات البحثية المتميزة التي تخدم المرضى، والعمل على الوصول لأحدث الطرق العلاجية المتبعة عالميًا في مجال الأورام، مشيدًا بجهود الدكتورة أميرة ضياء درويش المدير التنفيذي لمركز الابحاث الإكلينيكية، ود.ص ندي جمال، وأحمد محمود مسئولي ملف الأعتماد بالمركز.

