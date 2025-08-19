من هو المهندس ماجد إسماعيل الرئيس الجديد لوكالة الفضاء المصرية؟

كتب- عمر صبري:

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم ٤٣٩ بتاريخ 18 أغسطس ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل - رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام اعتبارًا من تاريخه.

يُعد الدكتور المهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل واحدًا من الكفاءات المتميزة في قطاع الفضاء والتكنولوجيا، حيث شغل عددًا من المواقع الإشرافية والقيادية في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز قدرات مراكز تكنولوجيا الفضاء.

المناصب والمهام القيادية:

• رئيس قطاع بمركز تكنولوجيا الفضاء.

• مساعد المدير بمركز تكنولوجيا الفضاء.

• مدير مركز تكنولوجيا الفضاء.

• رئيس لجنة إدارة برنامج نقل تكنولوجيا الفضاء.

• عضو سابق بمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية.

الخبرات النوعية:

• التخصص العلمي: حاصل على الماجستير والدكتوراه في فلسفة الهندسة الكهربائية.

• الخبرات العملية: قيادة وإدارة البرامج والمشروعات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، إلى جانب المشاركة في البرنامج الوطني لنقل تكنولوجيا الفضاء منذ عام 2008.

• الأعمال القيادية: إدارة قطاعات ومراكز متخصصة في تطوير تكنولوجيا الفضاء.

• الأعمال الإدارية: تنظيم وتوجيه الأعمال الإدارية بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

• الأعمال التدريبية: إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والهندسية في التخصصات المرتبطة بقطاع الفضاء والأقمار الصناعية.

