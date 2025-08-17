إعلان

موعد آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية

10:52 ص الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%) ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة إلى توافر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في إتمام عملية التسجيل خلال المدة المحددة، مؤكدة أن التقديم يتم حصريًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وهي خدمة مجانية مُتاحة عبر الرابط الرسمي:

اضغط هنا

وزارة التعليم العالي تقليل الاغتراب طلاب الثانوية العامة المجلس الأعلى للجامعات
