كتب- عمر صبري:

فتح برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان فرصة التسجيل لطلاب الثانوية العامة.

يجمع البرنامج بين ميكانيكا السيارات وأحدث تقنيات الكهرباء والإلكترونيات ويقدم منهجًا دراسيًا متميزًا يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، يُغطي السيارات الذكية، الكهربائية، والهجينة، ما يؤهل الطلاب لمواكبة أحدث تطورات الصناعة.

يستقبل البرنامج الطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة بالمطرية أو أي كلية هندسة حكومية، بالإضافة إلى الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، ويُختتم البرنامج خلال أربع سنوات بمعدل 160 ساعة معتمدة.

يقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتخصصين في هندسة السيارات، الاتصالات، الإلكترونيات، القوى الميكانيكية، والتصميم الميكانيكي من مختلف كليات الهندسة بجامعة حلوان، مما يضمن جودة تعليمية عالية ومتكاملة.

يمزج البرنامج بين تخصصات الميكانيكا والكهرباء ليخلق مهندسين قادرين على تصميم وتشغيل السيارات الذكية والمعقدة، مما يفتح أمام الخريجين فرص عمل واسعة في السوق المحلية والدولية في مجالات متقدمة من هندسة السيارات.