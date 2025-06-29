"EZVent" أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على الترخيص التجاري- صور

كتب - عمر صبري:

أعلنت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، عن حصول جهاز التنفس الصناعي المصري "EZVent" على الترخيص التجاري الرسمي، ليصبح أول جهاز للرعاية الحرجة يتم تصميمه وتطويره وتصنيعه بالكامل داخل مصر، وفقًا لأعلى المعايير الدولية في الأداء والسلامة، وبجهود مصرية خالصة، بالتعاون مع شركة العز للصناعات الطبية (عز ميديكال).

وثمّن الدكتور محمد سامي عبد الصادق الدور الذي تقوم به الكلية في تهيئة بيئة بحثية وتنظيمية داعمة، ساعدت على تنفيذ مشروع "EZVent" بنجاح، عبر تعزيز التعاون بين الأقسام العلمية المختلفة، ضمن استراتيجية جامعة القاهرة التي تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات مبتكرة تدعم القطاع الصحي محليًا وإقليميًا.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن الكلية طورت النموذج الأولي للجهاز وتمت تجربته بمركز التعليم الطبي المستمر، كما أُجريت التجارب السريرية داخل وحدة الرعاية المركزة، حيث أثبتت النتائج كفاءة الجهاز دون تسجيل أية آثار جانبية أو تغيرات فسيولوجية لدى المرضى، بما يؤكد جاهزيته للاستخدام السريري.

وأكد الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المشروع يمثل انطلاقة نحو صناعة وطنية مستدامة في مجال الأجهزة الطبية، قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة عالميًا.

وأشار الدكتور ياسر صادق نصار، الباحث الرئيسي للمشروع وأستاذ طب الحالات الحرجة، إلى أن نجاح تطوير الجهاز يُبرز الإمكانات العلمية والمهنية الكبيرة المتوفرة في مصر، ويشكّل بداية لسلسلة من المنتجات الطبية الوطنية التي تهدف إلى دعم وتطوير المنظومة الصحية.

وبحسب بيان جامعة القاهرة، تولى الدكتور ياسر نصار قيادة جميع مراحل المشروع، من التصميم البحثي حتى إجراء التجارب السريرية، وهو ما أسهم في حصول الجهاز على الترخيص التجاري بعد إثبات كفاءته.

وأظهرت نتائج الدراسات أن جهاز "EZVent" يوفّر تهوية ميكانيكية آمنة ومستقرة، تضاهي في أدائها الأجهزة القياسية العالمية، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في وحدات العناية المركزة.

شارك في المشروع فريق متعدد التخصصات من الأطباء والمهندسين، من بينهم: الدكتور محمد جمال الأنصاري، والدكتورة إسراء عبد الرؤوف، والدكتورة سحر، ومس حبيبة، والمهندسة عزيزة، إلى جانب دعم من رواد قسم طب الحالات الحرجة، على رأسهم: الدكتور شريف مختار، والدكتور حسام موافي، والدكتورة شيرين الجنجيهي، والدكتور طارق الجوهري، والدكتور أشرف وديع، والدكتور خالد حسين، والدكتور أحمد بطاح.