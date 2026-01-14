68% أقل حد أدنى.. تنسيق كليات الصيدلة نصف العام لطلاب الثانوية

حدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية تنسيق نصف العام للعام الجامعي 2025 - 2026، وذلك لطلاب الثانوية العامة، على أن يستمر التقديم حتى نهاية يناير الجاري.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة كالتالي:

- جامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية وسيناء 68%.

- 70% حد أدنى لجامعتي العلمين والجلالة.

- 71% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية.

- 72% لباقي الجامعات الأهلية.

وكان مجلس الجامعات الخاصة قد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة المستقبل، مساء أمس الأول.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.