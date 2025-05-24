70 ألف يوان صيني.. رابط التقدم لجائزة الرواد 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي، والذي يحظى برعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI) عن فتح باب التقدم لجائزة الرواد التحول الرقمي في التعليم العالي لعام 2025، تحت عنوان "الممارسات الواعدة المدفوعة بمنظومة المبادرة الدولية للتعليم عبر الإنترنت (HOE) تمكين القوى العاملة وتعزيز الابتكار، وتفعيل التهاون المؤسسي".

من جهته، أوضح الدكتور أيمن فريد، مُساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تهدف إلى تكريم ممارسات التحول الرقمي المبتكرة في التعليم العالي والاحتفاء بها، فضلًا عن تشجيع الابتكار في التعليم من خلال المبادرات الرقمية الرائدة، إضافة إلى إبراز الممارسات الناجحة التي تيسر تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي على الصعيد الدولي، والإسهام في تحقيق الأهداف التعليمية التنمية المستدامة من خلال تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه.

10 جوائز شرفية للشركات

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون اليونسكو، أن قيمة هذه الجائزة تقدر بـ 10 جوائز من مؤسسات التعليم العالي (HEIs)، إضافة إلى 10 جوائز شرفية للشركات، موضحة أن قيمة كل جائزة للمؤسسات، (70,000 يوان صيني أو ما يعادله بالدولار الأمريكي لكل جائزة للحاصلين على جوائز من مؤسسات التعليم العالي).

وعلى من يرغب في التقدم لهذه الجائزة يرجى التسجيل على الرابط الإلكتروني التالي: https://iioe.ichei.org وذلك قبل موعد غايته 30 مايو 2025، علمًا بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات 15 يونيو 2025.

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