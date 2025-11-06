ندوة بـ"قصر العيني" تناقش تأثير المخدرات على الحياة والأداء الوظيفي

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب قصر العيني، برئاسة الدكتور عمر عزام، بالتعاون مع المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية الذي تديره الدكتورة عائشة محمد سمير، ندوة توعوية للعاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعنوان "المخدرات وأثرها السلبي على الحياة الاجتماعية والأداء الوظيفي"، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

ألقى الندوة، الدكتور أشرف عبد الوهاب سليم، أستاذ علاج السموم بالمركز القومي للسموم واستشاري الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة القاهرة، وقدّم طرحًا علميًا وإنسانيًا متكاملًا حول قضية الإدمان، تناول خلاله الأسباب والعوامل المؤدية إليه، وتطرق إلى أنواعه المختلفة وتأثيرها العميق على الصحة الجسدية والنفسية.

كما استعرض الأعراض المميزة لحالات الإدمان وما تخلّفه من آثار اجتماعية واقتصادية ممتدة، مؤكدًا أهمية الوقاية كخط الدفاع الأول ضد انتشار الظاهرة، مشيرًا إلى أبرز الحلول العلاجية الحديثة التي تساعد على التعافي واستعادة الاتزان النفسي والسلوكي.

اختُتم اللقاء بتكريم الدكتور أشرف عبد الوهاب، في بادرة تقديرية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع كلية الطب – قصر العيني، تأكيدًا على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والطبية في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة وسلامة.

