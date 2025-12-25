"العاصمة" تناقش دور حاضنات الأعمال الجامعية في تحقيق الاقتصاد المستدام

نظّمت كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة العاصمة، ندوة تعريفية بعنوان "دور حاضنات الأعمال الجامعية في تحقيق الاقتصاد الحيوي المستدام"، وذلك بالتعاون مع مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة (Technology Based Incubators Office) وبمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الكلية.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتورة إيناس بدير، عميد كلية الاقتصاد المنزلي، في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة ريادة الأعمال، وربط التعليم الجامعي بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة، ودعم المشروعات الابتكارية القائمة على الاقتصاد الحيوي.

وتناولت الندوة التعريف بدور حاضنات الأعمال الجامعية في دعم الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الاقتصاد الحيوي المستدام، مع تسليط الضوء على آليات الاحتضان، والدعم الفني والتقني، وفرص التمويل، والشراكات مع القطاعين الأكاديمي والصناعي.

وأكدت الدكتورة إيناس بدير، عميد كلية الاقتصاد المنزلي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استراتيجية الكلية والجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مشيرة إلى أن الاقتصاد الحيوي يمثل أحد المحاور الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت أن الكلية تحرص على دمج مفاهيم ريادة الأعمال والاقتصاد المستدام داخل العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم البحثية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

ألقى الندوة الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان، حيث استعرض الدور الحيوي الذي تقوم به الحاضنات الجامعية في رعاية الأفكار المبتكرة، ودعم الشركات الناشئة، وتوفير بيئة متكاملة لنمو المشروعات القائمة على التكنولوجيا والاقتصاد الحيوي، إلى جانب عرض نماذج ناجحة لمشروعات خرجت من رحم الجامعات وحققت أثرًا اقتصاديًا ومجتمعيًا ملموسًا.

وشهدت الندوة تفاعلًا مثمرًا من الحضور، من خلال النقاشات وطرح الأسئلة حول آليات الاستفادة من خدمات الحاضنات التكنولوجية، وفرص الدعم المتاحة للطلاب والباحثين، بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية ريادة الأعمال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

