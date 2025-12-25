طب قصر العيني يناقش المخدرات الاصطناعية والطب الشرعي

نظم قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العيني، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: "الطب الشرعي والعالم الجديد للمخدرات الاصطناعية".

انعقدت فعاليات الورشة على مدار يومي 10 و11 ديسمبر 2025، بمقر القسم، وشهدت برنامجًا علميًا وتدريبيًا مكثفًا ركز على الدمج بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية الحديثة، بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع الأنماط المستحدثة للمواد المخدرة التخليقية.

وتناول المحتوى العلمي للورشة أحدث المستجدات في مجال المخدرات الاصطناعية، من حيث خصائصها الكيميائية، وأساليب التعرف عليها، وآليات التمييز بينها وبين المواد التقليدية، إلى جانب عرض البروتوكولات المعتمدة في التحاليل الجنائية، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها.

كما أولت الورشة اهتمامًا خاصًا بالتدريب العملي المتقدم على تقنيات الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC)، حيث اكتسب المشاركون خبرات تطبيقية في إعداد العينات وتحليل البيانات المعملية، وقراءة المؤشرات التحليلية التي تسهم في تحديد نوع وتركيز السموم والمواد المخدرة بكفاءة عالية داخل المختبرات المتخصصة.

