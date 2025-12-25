أستاذ بـ"صيدلة العاصمة" يكتشف علاجًا يُعيد حاسة السمع.. كيف يحدث ذلك؟

أعلنت كلية الصيدلة جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، تحقيق الدكتور حازم حسن، إنجاز علمي جديد في علاج الصمم الخلقي بأبحاث تطبيقية تعيد الأمل لرجوع حاسة السمع من خلال العلاج الجيني، وهو ما يمثل تقدمًا طبيًا مهمًا من خلال تطوير علاج جيني مبتكر يُعرف باسم DB-OTO لعلاج الصمم الخلقي الناتج عن نقص جين الأوتوفيرلين (OTOF)، وهو جين أساسي لعملية نقل الإشارات السمعية داخل الأذن، ويُعد هذا النوع من الصمم من الحالات التي لا يتوافر لها علاج دوائي، وغالبًا ما يُعالج بزراعة قوقعة الأذن.

ويعتمد العلاج الجديد على توصيل نسخة سليمة من الجين المسبب للمرض مباشرة إلى خلايا السمع داخل القوقعة باستخدام فيروس آمن ومُعدّل وراثيًا، وذلك من خلال حقنة واحدة داخل الأذن، وقد أُجريت أول دراسة بشرية من نوعها على أطفال يعانون من صمم شديد خلقي، وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في القدرة السمعية خلال 24 أسبوعًا، بما يمكّن بعض الحالات من السمع دون الحاجة إلى زراعة قوقعة الأذن.

وأوضح الدكتور محمد عبده خضر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي أن الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين على الابتكار والعمل في مجالات بحثية ذات تأثير حقيقي، هو أحد أهم أولويات الكلية وهو ما يسهم في تعزيز مكانة الكلية والجامعة علميًا، ويعكس قدرتها على إعداد كوادر بحثية قادرة على المنافسة الدولية.

ويمكن الاطلاع على البحث من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

