6 محاور.. جامعة حلوان تنظم تدريبًا حول لغة الجسد وتحليل الشخصيات

ينظم مركز العلاج الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "لغة الجسد وتحليل الشخصيات".

يحاضر في البرنامج الدكتورة ولاء مدحت نميس، استشاري الصحة النفسية وأخصائي علم النفس الإكلينيكي، ويشمل التدريب 6 محاور رئيسية، تتضمن:

1- أساسيات لغة الجسد وكيفية تفسير الإشارات والدلالات المختلفة.

2- تحليل أنماط الشخصيات من خلال الإشارات اللاواعية.

3- التعرف على كيفية قراءة الطرف الآخر خلال اللحظات الأولى من اللقاء.

4- أدوات المحلل السلوكي (العين – الكتف – القدم – طريقة الجلوس – نبرة الصوت).

5- تطبيقات عملية على فيديوهات متنوعة (مقابلة عمل – تفاوض – جلسة علاج – اتصال يومي).

6- التفرقة بين التوتر الطبيعي والكذب المتعمد.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار حرص كلية الخدمة الاجتماعية على تزويد طلابها بمهارات عملية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، خصوصًا المهارات المرتبطة بفهم السلوك الإنساني وتحسين آليات التواصل.

وتسهم الدورات المتخصصة في لغة الجسد وتحليل الشخصيات في رفع كفاءة الطلاب في التعامل مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مهارات الإقناع وبناء الثقة، ما يدعم دور الأخصائيين الاجتماعيين في تقديم خدمات مهنية أكثر تأثيرًا وجودة.

