قرار جديد بشأن الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

أعلنت جامعة عين شمس، مد فترة الترشح لجوائزها لعام 2025 حتى يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة، وأعضاء القطاع الإداري بالجامعة الراغبين في التقدم لجوائز الجامعة 2025

وتشمل جوائز جامعة عين شمس لعام 2025: الجوائز التقديرية، الجوائز التشجيعية، جوائز الرواد، الجوائز التقديرية للمرأة، وجائزة التميز الإداري (خاصة بالقطاع الإداري بالجامعة).

ويمكن للراغبين في الترشح التسجيل على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، اضغط هنا،

كما يمكن للراغبين في التسجيل بجائزة التميز الإداري لأعضاء القطاع الإداري الدخول إلى الرابط التالي، اضغط هنا.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى تقديم جميع المستندات المعتمدة والمستوفاة لكافة الشروط إلى مكتب الجوائز - الإدارة العامة للبحوث العلمية - مبنى الإدارة خلف قصر الزعفران، علمًا بأن آخر موعد لتسليم ملفات الترشح 25 ديسمبر 2025 (لمراجعة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة).

وأكد مكتب جوائز جامعة عين شمس، استعداده لتقديم الدعم الفني الكامل لجميع الراغبين في الترشح من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وأعضاء القطاع الإداري بالجامعة وذلك من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني، اضغط هنا.

