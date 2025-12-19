"السوربون" تُكرم "الخشت" بعد محاضرة عن المعتقد الديني والعلم الوضعي

كرم المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية بجامعة السوربون، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث "المعتقد والعلم والعقل" المنعقد بجامعة السوربون في باريس، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور محمد عثمان الخشت عضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورئيس جامعة القاهرة السابق، وذلك تقديرًا لمحاضرته المعمقة وجهوده العلمية.

جاء التكريم في قاعة "ميشيل ديو" التاريخية بجامعة السوربون، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين الدوليين في الفلسفة والعلوم الإنسانية، حيث سلم البروفيسور بيير كاي مدير المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، شهادة تقدير للدكتور محمد الخشت، مؤكدًا أن المحاضرة التي قدمها تمثل إضافة علمية رفيعة المستوى، وتعكس عمق تجربته البحثية والفلسفية، لافتًا إلى رمزية المكان الذي احتضن التكريم؛ باعتباره أحد أبرز المعالم الأكاديمية التابعة لجامعة السوربون.

جدير بالذكر أن هذا التكريم جاء عقب مشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت بمحاضرة فكرية رئيسة ضمن فعاليات المؤتمر، حملت عنوان "المعتقد الديني والعلم الوضعي: نحو مربع جديد"، والتي حظيت باهتمام واسع من الأكاديميين والباحثين المشاركين.

