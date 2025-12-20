سفر وإقامة.. رابط أبحاث ما بعد الدكتوراه في فرنسا وشروط التقديم

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر، فتح باب التقدم للنداء الثاني عشر من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، والذي يستهدف إتاحة فرص تدريب عملي للباحثين المصريين داخل المعامل البحثية في فرنسا، بما يسهم في تعزيز التعاون العلمي والتطبيقي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية المشتركة.

يشمل البرنامج مجالات متنوعة، من بينها الطاقة، والزراعة، والأبحاث الصحية والطبية (للغرض البحثي فقط)، وعلوم الأرض والفضاء، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات، وعلوم الهندسة، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، وعلوم البيانات، وتقنيات الاتصال، إلى جانب التكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي.

ويتضمن البرنامج إقامة لمدة 6 أشهر في فرنسا، مع تغطية كاملة لتكاليف تذاكر السفر والإقامة والتأمين الطبي، بما يتيح للباحثين المصريين الاستفادة من الخبرات المتقدمة داخل المؤسسات البحثية الفرنسية.

شروط التقدم للبرنامج:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ غلق باب التقديم.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا عند إغلاق التقديم.

4- امتلاك القدرة على التحدث والكتابة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية بالمستوى الذي يتناسب مع متطلبات المشروع البحثي.

5- ألا يكون قد سبق له الاستفادة من منحة سفر إلى فرنسا مقدمة من الحكومة المصرية، أو المشاركة في مشروع تموله الحكومة الفرنسية.

يُذكر أن برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه يُعد من أبرز برامج بناء القدرات البحثية للباحثين المصريين الشباب، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة يوم 18 يناير 2026.

وللاطلاع على جميع الشروط والمستندات المطلوبة، يمكن الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا.

