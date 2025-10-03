إعلان

بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن واقعة التعدي على طالبة بفرع تفهنا الأشراف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

06:38 م 03/10/2025

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أنه يتابع مستجدات ما حدث من التعدي على طالبة فرع الجامعة بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.

وأعلن رئيس الجامعة أنه تواصل مع القيادات الأمنية لتوفير المزيد من الحماية اللازمة للطالبات.

ووجه بضرورة توفير نقطة شرطة دائمة في فرع الجامعة بتفهنا الأشراف، وبتكليف الشئون القانونية باتخاذ ما يلزم لحفظ حق الطالبة التي تم الاعتداء عليها.

