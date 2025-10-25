أعلنت جامعة الأزهر، تكليف الدكتورة مديحة درويش بالإشراف على كلية الطب البيطري للبنين بفرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُكلف فيها أستاذة جامعية بالإشراف على كلية للبنين بجامعة الأزهر، إذ كان الأمر يقتصر على أعضاء هيئة تدريس من الرجال.

وتقدم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأرق وأسمى آيات التهاني والأمنيات الطيبة للدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، أستاذة السلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن وقائم بأعمال عميدة كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، بمناسبة تكليفها بالإشراف على كلية الطب البيطري (بنين) بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط.

وتمنى نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي لسيادتها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة، سائلًا الله عز وجل أن يوفقها لما فيه رفعة الجامعة وخدمة الوطن.