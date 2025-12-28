الفضة السحرية.. ابتكار مصري بخامات محلية 99%

قال الدكتور مصطفى محمد جاب الله، قسم التحضيرات والتجهيزات للألياف السليلوزية، معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، إنه وفي ظل توجه الدولة نحو تعزيز الابتكار وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، برز ابتكار محلول الفضة المتناهية الصغر (النانومترية) المقاوم للميكروبات والفيروسات كإنجاز علمي متميز، يتميز بنسبة مكون محلي تصل إلى 99%، مما يجمع بين الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة، مع قابلية واسعة للاستخدام في مختلف المجالات الصناعية.

وحول المواصفات التقنية، أضاف جاب الله، خلال مقالة علمية، نشرها المركز القومي للبحوث، أن الابتكار عبارة عن محلول مائي يحتوي على جسيمات فضة نانومترية بتركيزات مرتفعة للغاية، حيث يكفي لتر واحد من المحلول المركز لتحضير طن كامل من المنتج النهائي بعد التخفيف بالماء، وهو ما يعكس كفاءته الاقتصادية العالية.

وعدد 6 مجالات للاستخدام المتعددة تشمل المطهرات والمنظفات الصناعية: يمثل بديلاً فعالًا وآمنًا لمختلف أنواع المطهرات مثل الكحول، الكلور، الكلوروهكسيدين، والترايكلوسان، كما يمكن استخدامه كبديل آمن لماء الأكسجين في تعقيم تنكات اللبن، وفي المجال الطبي يُستخدم في تصنيع الضمادات الطبية لعلاج الجروح والقرح، خصوصًا جروح القدم السكرية، كما يدخل في إنتاج المنسوجات الطبية كبديل آمن لمادة الترايكلوسان.

وذكر أنه في المجال الزراعي يعمل كمحفز نمو طبيعي بديل لسماد اليوريا، ويساهم في معالجة ملوحة التربة للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، كما يُستخدم كمبيد حيوي للقضاء على الآفات والأمراض النباتية مثل النيماتودا وأعفان الجذور.

ولفت إلى أنه في المجال الداجني والبيطري يدخل في تركيب المكملات والمستحضرات البيطرية لعلاج الالتهابات الناتجة عن العدوى البكتيرية والفطرية، كما يعمل كمقوٍ للمناعة ومحفز للنمو في دجاج التسمين. ويُستخدم كذلك في الأعلاف للحد من نمو الفطريات المسببة لزيادة السموم الفطرية(Aflatoxins).

وتابع في الدهانات ومواد البناء يُضاف كمادة أولية مقاومة للميكروبات والفيروسات أثناء تصنيع الدهانات المائية، كما يُستخدم كمادة حافظة مانعة للعفن، بديلًا عن المادة الصناعية (Mergal K14)، وفي الورق ومواد التعبئة والتغليف يضاف أثناء تحضير عجائن الورق والطباعة كمادة حافظة تمنح المنتج خصائص مقاومة للبكتيريا والفطريات، مما يرفع من جودة المنتج النهائي واستدامته.

وأكد أن هذا المنتج المحلي إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري، بما يعزز من القدرة الإنتاجية والتنافسية الوطنية، ويسهم في دعم التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

