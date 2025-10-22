تدريب طلاب القاهرة الأهلية عمليًا بمعامل قصر العيني وكلية العلوم

نظمت جامعة القاهرة الأهلية تدريبًا عمليًا لطلابها بكليتي العلاج الطبيعي والعلوم داخل معامل جامعة القاهرة الأم، حيث تلقى طلاب كلية العلاج الطبيعي تدريبهم داخل معامل الفسيولوجي بقصر العيني، بينما بدأ طلاب كلية العلوم أولى تدريباتهم داخل معمل قسم الحيوان بكلية العلوم بالجامعة الأم.



وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه التدريبات تأتي في إطار التكامل والتعاون بين جامعة القاهرة الأم وجامعتها الأهلية، بهدف تعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب وربط التعليم النظري بالخبرة العملية. وأشار إلى أن طلاب العلاج الطبيعي شاركوا في تجارب تطبيقية لفهم الوظائف الحيوية لجسم الإنسان وربطها بالتطبيقات الإكلينيكية، فيما تلقى طلاب العلوم تدريبات حول أسس البحث العلمي والملاحظة الدقيقة وتنمية مهارات التفكير والاكتشاف.



وأكد الدكتور عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل طلابها وفق أحدث الأساليب العلمية من خلال التعاون مع كليات ومراكز الجامعة الأم، بما يرسخ مفهوم التعليم القائم على الكفاءة والابتكار، ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية من بيئة بحثية متقدمة، مؤكدًا أن التدريب العملي يمثل ترجمة حقيقية لاستراتيجية الجامعة في تطوير التعليم القائم على الممارسة والخبرة.



وأعرب الطلاب عن سعادتهم بخوض التدريبات داخل كليات الجامعة الأم، مؤكدين أن الاستفادة من خبرات جامعة القاهرة العريقة تمنحهم ثقة في مستوى تأهيلهم وقدرتهم على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.



