قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الذكاء الاصطناعي شريك داعم للإنسان والطالب، ولن يكون بديلًا عن الأستاذ الجامعي، ولكنه سيقلل من مهام وأعباء الأستاذ الجامعي.

جاء ذلك خلال كلمة عاشور بالجلسة الافتتاحية الحوارية، اليوم السبت، بالمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والعمل والاتصالات ومحافظَي القاهرة والجيزة.

وأضاف وزير التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات يسعى إلى تطوير المناهج التعليمية وتضمينها الذكاء الاصطناعي؛ لاستيعاب الطالب التكنولوجيا الحديثة كل في تخصصه، مشيرًا إلى دليل استرشادي في الجامعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون جهل يتنافى مع أخلاقيات البحث العلمي.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات بتعزيز التعاون بينها وبين الصناعة؛ لبناء جسر حقيقي بين العلم والتطبيق، موضحًا أنه هناك فرضًا على الدول لمضاعفة جهودها للاستفادة من ثورة التكنولوجيا والتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.

وأكد عاشور أن الدولة وضعت رؤية طموحة للتحول الرقمي يعزز الجودة والبحث العلمي والابتكار ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن في كل القطاعات، مضيفًا أنه لتحقيق اقتصاد المعرفة هناك ما يزيد على 50 ألف طالب وطالبة التحق هذا العام بنحو 100 كلية حاسبات وذكاء اصطناعي.

