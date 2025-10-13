إطلاق اسم الراحل "هشام بركات" على إحدى قاعات حقوق عين شمس -(صور)

شاهد.. افتتاح مبان بمدينة جامعة القاهرة أغلقت 15 عامًا

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حفل تخرج دفعة اليوبيل الماسي ٢٠٢٥ لكلية الحقوق، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، سامح شكري وزير الخارجية السابق، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي السابق، أسرة الشهيد هشام بركات النائب العام الاسبق، المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس في كلمته أن الاحتفال باليوبيل الماسى لكلية الحقوق جاء تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر 1973، مشيراً إلى أن القانون كان ولا يزال "سيفاً ودرعاً لهذه الأمة"، مشددا على دور خريجي الكلية في تعزيز رفعة الوطن، مذكراً بـأعظم انتصار حقوقي تمثل في حكم هيئة التحكيم الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988.

وأعلن رئيس الجامعة إطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات على إحدى قاعات كلية الحقوق، تقديراً لتضحياته ودوره.

كما أشاد باسهامات الكلية على مدار 75 عاماً، والتي أثرت الحياة العلمية والاجتماعية والتشريعية في مصر، واصفا الكلية بأنها "بيت الاستشارات القانونية للجامعة".

ووجه الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة النصح للطلاب الخريجين، مؤكداً أن القانون أمانة ورسالة قبل أن يكون مهنة، وحثهم على حمل هذه الأمانة بصدق وإخلاص، وأن يكونوا "مصابيح مضيئة" في إعلاء سيادة القانون وخدمة مؤسساتهم وبلدهم، مقدماً الشكر لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم المخلصة في إعداد خريجين مميزين نفخر بهم.

ووجه الدكتور ياسين الشاذلي عميد الكلية في كلمته رسائل قوية للطلاب، مؤكداً أن الكلية ستظل "حامية العدالة وركيزة النهضة" في مصر والوطن العربي.

وأشار العميد إلى تزامن الاحتفال مع ذكرى نصر السادس من أكتوبر 1973، جاء ليذكرنا بالدور البارز لـرجال القانون في المعركة المتممة للنصر، خاصة في استرداد الأرض عبر معركة التحكيم الدولي حول طابا. وأكد أن "القانون سيبقى سيفاً ودرعاً للأمة يحصن حقوقها".

وخلال كلمته أكد على ريادة الكلية عبر العقود، حيث خرجت "أجيالاً من القيادات والقامات" القانونية والسياسية والاقتصادية التي أثرت في الفكر التشريعي والقضائي، ووجه العميد تحية إجلال للأساتذة الرواد الذين شاركوا في تأسيس الكلية، وشكر القيادات المتعاقبة على جهودهم في التطوير.

وفي رسالة للخريجين، الذين يمثل تخرجهم "رمزاً لاستمرارية العطاء"، أوصاهم العميد بالاعتصام بـ"العلم والعمل والوحدة"، كونهم سيشكلون جناحَي منظومة العدالة (القضاء الواقف والجالس). كما وجه التحية لأولياء الأمور باعتبارهم "الشركاء الحقيقيين" في هذا النجاح.

وفي ختام كلمته، تعهد بان تظل كلية الحقوق شامخة تواصل مسيرتها نحو ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، لتظل عنواناً للريادة الأكاديمية في المنطقة.

شهد الحفل تكريم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، سامح شكري وزير الخارجية السابق، المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق تسلمت عنه التكريم نجلته، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي السابق وأسرة الشهيد هشام بركات النائب العام الاسبق، المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.

كما حضر السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي وخبيرة القانون الدولي، أسرة الدكتور محمد علي محجوب وزير الاوقاف السابق، اسرة الدكتور عبد الاحد جمال الدين وزير الشباب والرياضة السابق، إلى جانب تكريم عدد من فقهاء القانون عمداء الكلية السابقين.

كما تضمن الحفل تكريم اوائل الشعب العربية، الانجليزية والفرنسية، طلاب الدراسات العليا وفقرة فنية لكورال الكلية.

