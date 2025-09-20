رسميا.. تنسيق شهادة الإمارات المسار المتقدم ومجلس أبو ظبي 2025

كتب- عمر صبري:



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الإمارات المسار المتقدم و مجلس أبو ظبي لعام 2025 كالتالي:



طب الإسكندرية 409.180000

طب المنصورة 408.496667

طب القاهرة 408.360000

طب طنطا 408.223333

طب قناة السويس بالإسماعيلية 408.223333

طب دمياط 408.223333

طب عين شمس 407.950000

طب حلوان 407.813333

طب كفر الشيخ 407.710833

طب بنها 407.676667

طب المنوفية بشبين الكوم 407.676667

طب بورسعيد 407.676667

طب الزقازيق 407.437500

طب الفيوم 407.266667

طب السادات 407.266667

طب فاقوس 407.130000

طب السويس 406.993333

طب أسوان 406.993333

طب العريش 406.993333

طب بني سويف 406.856667

طب أسيوط 406.720000

طب المنيا 406.651667

طب سوهاج 406.446667

طب الوادي الجديد 406.446667

طب الأقصر 406.344167

طب جنوب الوادي 406.310000

طب أسنان عين شمس 406.241667

طب أسنان القاهرة 406.173333

طب أسنان أسيوط 406.173333

صيدلة الزقازيق 406.036667

طب أسنان طنطا 406.036667

صيدلة المنصورة 405.900000

صيدلة المنوفية 405.900000

طب أسنان المنوفية 405.900000

طب أسنان الزقازيق 405.900000

طب أسنان الفيوم 405.763333

هندسة بور سعيد 405.763333

هندسة المنصورة 405.592500

طب أسنان بني سويف 405.592500

صيدلة المنيا 405.490000

هندسة حلوان 405.490000

طب أسنان الإسكندرية 405.490000

طب أسنان المنصورة 405.421667

طب أسنان كفر الشيخ 405.353333

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 405.353333

طب أسنان السويس 405.216667

هندسة بترول وتعدين السويس 404.943333

علاج طبيعي القاهرة 404.943333

علاج طبيعي بورسعيد 404.943333

هندسة طنطا 404.943333

صيدلة الإسكندرية 404.943333

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 404.806667

طب أسنان المنيا 404.806667

طب أسنان جنوب الوادي 404.704167

علاج طبيعي كفر الشيخ 404.704167

صيدلة طنطا 404.670000

علاج طبيعي بنها 404.601667

هندسة المنوفية بشبين الكوم 404.499167

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 404.396667

علاج طبيعي السويس 404.396667

صيدلة القاهرة 404.396667

صيدلة بورسعيد 404.260000

صيدلة عين شمس 404.260000

علاج طبيعي قناة السويس 404.260000

صيدلة حلوان 404.123333

هندسة القاهرة 404.123333

صيدلة مدينة السادات 404.123333

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 404.123333

علاج طبيعي بني سويف 403.986667

صيدلة دمنهور 403.850000

علاج طبيعي جنوب الوادي 403.850000

صيدلة الفيوم 403.713333

صيدلة أسيوط 403.713333

هندسة بنها 403.713333

صيدلة بني سويف 403.713333

هندسة عين شمس 403.576667

صيدلة سوهاج 403.576667

صيدلة جنوب الوادي 403.440000

هندسة كفر الشيخ 403.303333

صيدلة ج الوادي الجديد 403.303333

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 403.166667

هندسة الإسكندرية 403.030000

هندسة بنها بشبرا 403.030000

هندسة الطاقة أسوان 402.927500

هندسة حلوان بالمطرية 402.893333

كلية الهندسة جامعة دمنهور 402.756667

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 402.756667

هندسة الزقازيق 402.756667

هندسة الفيوم 402.756667

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 402.756667

طب بيطري الإسكندرية 402.688333

طب بيطري دمنهور 402.483333

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 402.483333

هندسة دمياط 402.483333

هندسة أسوان 402.483333

هندسة السويس 402.346667

هندسة أسيوط 402.346667

هندسة بني سويف 402.312500

هندسة المنيا 402.244167

هندسة سوهاج 402.141667

هندسة الوادي الجديد 402.141667

هندسة جنوب الوادي 402.073333

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 402.073333

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 401.970833

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 401.800000

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 401.800000

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 401.663333

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 401.663333

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 401.526667

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 401.253333

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 401.253333

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 401.116667

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 401.116667

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 400.980000

طب بيطري المنصورة 400.980000

طب بيطري كفر الشيخ 400.877500

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400.843333

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 400.706667

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 400.706667

علوم البترول والتعدين مطروح 400.570000

طب بيطري المنوفية 400.570000

طب بيطري القاهرة 400.433333

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 400.433333

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 400.296667

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 400.296667

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 400.160000

حاسبات و معلومات العريش رياضة 400.091667

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 399.955000

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 399.886667

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 399.579167

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 399.579167

طب بيطري عين شمس 399.545000

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 399.476667

طب بيطري الزقازيق 399.476667

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 399.340000

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 399.271667

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 399.203333

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 399.203333

علوم السويس 399.135000

طب بيطري أسوان 399.100833

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 399.100833

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 398.930000

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 398.930000

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 398.793333

طب بيطري أسيوط 398.656667

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 398.383333

ألسن عين شمس 398.178333

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 397.836667

تمريض القاهرة 397.426667

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 397.221667

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 397.085000

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 397.016667

ألسن الفيوم 396.777500

طب بيطري مدينة السادات 396.743333

حقوق بورسعيد 396.743333

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 396.606667

طب بيطري بنها 396.435833

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 395.855000

ألسن كفر الشيخ 395.820833

علوم السادات 395.752500

تمريض حلوان 395.650000

علوم القاهرة 395.650000

طب بيطري العريش 395.205833

الإعاقة والتأهيل بني سويف 395.035000

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 395.000833

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت. خامس 394.693333

سياسة واقتصاد السويس 394.556667

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 394.556667

طب بيطري المنيا 393.873333

إعلام القاهرة 393.463333

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.224167

طب بيطري الوادي الجديد 392.950833

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 392.780000

تمريض بنها 392.540833

طب بيطري مطروح 392.506667

تمريض بور سعيد 392.438333

فني تمريض أورام القاهرة 392.404167

سياسة واقتصاد بني سويف 391.550000

طب بيطري سوهاج 391.276667

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 390.900833

تجارة العريش 390.832500

تمريض الإسكندرية 390.695833

ألسن بني سويف 390.388333

طب بيطري جنوب الوادي 390.251667

تمريض المنصورة 390.046667

تمريض سوهاج 389.944167

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 389.944167

تمريض طنطا 389.910000

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 389.739167

علوم بني سويف 389.670833

طب بيطري بني سويف 389.363333

علوم الإسكندرية 389.226667

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 389.090000

فنون جميلة (فنون) المنصورة 388.987500

علوم المنصورة 388.680000

تخطيط عمراني القاهرة 387.996667

تمريض الزقازيق 387.723333

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 387.723333

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 387.655000

تمريض عين شمس 387.108333

علوم طنطا 387.040000

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 386.869167

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 386.459167

تمريض المنوفية بشبين الكوم 385.980833

علوم كفر الشيخ 385.297500

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 385.058333

ألسن المنيا 384.853333

إعلام المنوفية 384.101667

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 383.896667

ألسن الغردقة 383.384167

تمريض كفر الشيخ 382.085833

علوم الزقازيق 381.915000

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 381.880833

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 380.753333

علوم بورسعيد 380.548333

تمريض السادات 380.343333

حقوق كفر الشيخ 379.967500

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 379.728333

إعلام عين شمس 379.591667

تمريض دمياط 379.352500

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 379.250000

علوم التغذية حلوان 378.703333

علوم دمنهور 378.566667

تمريض الفيوم 378.327500

علوم المنوفية بشبين الكوم 378.190833

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 377.678333

علوم بنات عين شمس 377.131667

آثار القاهرة 376.175000

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 375.560000

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي 375.355000

علوم عين شمس 375.218333

تمريض أسوان 375.013333

تمريض دمنهور 374.466667

علوم حلوان 374.261667

تمريض مطروح 373.920000

تمريض أسيوط 373.920000

آثار عين شمس 372.280000

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 371.835833

إعلام بني سويف 371.665000

تمريض بني سويف 370.947500

تمريض المنيا 370.947500

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 370.913333

علوم دمياط 370.469167

علوم بنها 370.366667

تمريض الوادي الجديد 370.059167

ألسن أسوان 369.956667

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 369.717500

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 369.580833

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 368.897500

تمريض جنوب الوادي 368.077500

ألسن سوهاج 367.530833

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 367.155000

تربية نوعية القاهرة 366.403333

اقتصاد منزلي العريش 366.230011

تربية المنصورة 366.061667

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 365.549167

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 365.070833

ألسن الأقصر 364.011667

علوم الفيوم 363.670000

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 362.781667

معهد فني صحى الزقازيق 362.747500

تجارة الزقازيق 361.893333

علوم العريش 360.959991

تجارة الإسكندرية 360.219167

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 360.116667

حقوق الفيوم 359.980000

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 356.460833

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 352.258333

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 348.192500

علوم المنيا 346.996667

تربية طنطا 345.493333

حقوق المنصورة 342.213333

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 342.042500

علوم أسوان 341.803333

تربية الإسكندرية 340.265833

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 337.395833

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 336.917500

معهد فني صحي إسماعيلية 335.072500

تجارة المنصورة 331.963333

فنى تمريض كفر الشيخ 331.348333

حقوق انتساب موجه بني سويف 330.323333

تجارة القاهرة 329.810833

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 329.264167

علوم جنوب الوادي 327.316667

تربية (طفولة) عين شمس 326.667500

علوم الأرض بني سويف 325.300833

حقوق دمياط 323.900000

علوم أسيوط 320.244167

معهد فني صحي بني سويف 318.672500

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنصورة 318.194167

تجارة انتساب موجه طنطا 317.169167

تجارة طنطا 312.693333

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 312.659167

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 308.388333

آداب انتساب موجه المنصورة 303.502500

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب 301.828333

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 299.436667

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 294.277500

علوم الوادي الجديد 290.587500

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287.410000

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 287.205000

آداب القاهرة 275.383333



