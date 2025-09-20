رسميا.. تنسيق شهادة الإمارات المسار المتقدم ومجلس أبو ظبي 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الإمارات المسار المتقدم و مجلس أبو ظبي لعام 2025 كالتالي:
طب الإسكندرية 409.180000
طب المنصورة 408.496667
طب القاهرة 408.360000
طب طنطا 408.223333
طب قناة السويس بالإسماعيلية 408.223333
طب دمياط 408.223333
طب عين شمس 407.950000
طب حلوان 407.813333
طب كفر الشيخ 407.710833
طب بنها 407.676667
طب المنوفية بشبين الكوم 407.676667
طب بورسعيد 407.676667
طب الزقازيق 407.437500
طب الفيوم 407.266667
طب السادات 407.266667
طب فاقوس 407.130000
طب السويس 406.993333
طب أسوان 406.993333
طب العريش 406.993333
طب بني سويف 406.856667
طب أسيوط 406.720000
طب المنيا 406.651667
طب سوهاج 406.446667
طب الوادي الجديد 406.446667
طب الأقصر 406.344167
طب جنوب الوادي 406.310000
طب أسنان عين شمس 406.241667
طب أسنان القاهرة 406.173333
طب أسنان أسيوط 406.173333
صيدلة الزقازيق 406.036667
طب أسنان طنطا 406.036667
صيدلة المنصورة 405.900000
صيدلة المنوفية 405.900000
طب أسنان المنوفية 405.900000
طب أسنان الزقازيق 405.900000
طب أسنان الفيوم 405.763333
هندسة بور سعيد 405.763333
هندسة المنصورة 405.592500
طب أسنان بني سويف 405.592500
صيدلة المنيا 405.490000
هندسة حلوان 405.490000
طب أسنان الإسكندرية 405.490000
طب أسنان المنصورة 405.421667
طب أسنان كفر الشيخ 405.353333
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 405.353333
طب أسنان السويس 405.216667
هندسة بترول وتعدين السويس 404.943333
علاج طبيعي القاهرة 404.943333
علاج طبيعي بورسعيد 404.943333
هندسة طنطا 404.943333
صيدلة الإسكندرية 404.943333
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 404.806667
طب أسنان المنيا 404.806667
طب أسنان جنوب الوادي 404.704167
علاج طبيعي كفر الشيخ 404.704167
صيدلة طنطا 404.670000
علاج طبيعي بنها 404.601667
هندسة المنوفية بشبين الكوم 404.499167
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 404.396667
علاج طبيعي السويس 404.396667
صيدلة القاهرة 404.396667
صيدلة بورسعيد 404.260000
صيدلة عين شمس 404.260000
علاج طبيعي قناة السويس 404.260000
صيدلة حلوان 404.123333
هندسة القاهرة 404.123333
صيدلة مدينة السادات 404.123333
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 404.123333
علاج طبيعي بني سويف 403.986667
صيدلة دمنهور 403.850000
علاج طبيعي جنوب الوادي 403.850000
صيدلة الفيوم 403.713333
صيدلة أسيوط 403.713333
هندسة بنها 403.713333
صيدلة بني سويف 403.713333
هندسة عين شمس 403.576667
صيدلة سوهاج 403.576667
صيدلة جنوب الوادي 403.440000
هندسة كفر الشيخ 403.303333
صيدلة ج الوادي الجديد 403.303333
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 403.166667
هندسة الإسكندرية 403.030000
هندسة بنها بشبرا 403.030000
هندسة الطاقة أسوان 402.927500
هندسة حلوان بالمطرية 402.893333
كلية الهندسة جامعة دمنهور 402.756667
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 402.756667
هندسة الزقازيق 402.756667
هندسة الفيوم 402.756667
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 402.756667
طب بيطري الإسكندرية 402.688333
طب بيطري دمنهور 402.483333
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 402.483333
هندسة دمياط 402.483333
هندسة أسوان 402.483333
هندسة السويس 402.346667
هندسة أسيوط 402.346667
هندسة بني سويف 402.312500
هندسة المنيا 402.244167
هندسة سوهاج 402.141667
هندسة الوادي الجديد 402.141667
هندسة جنوب الوادي 402.073333
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 402.073333
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 401.970833
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 401.800000
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 401.800000
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 401.663333
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 401.663333
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 401.526667
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 401.253333
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 401.253333
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 401.116667
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 401.116667
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 400.980000
طب بيطري المنصورة 400.980000
طب بيطري كفر الشيخ 400.877500
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400.843333
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 400.706667
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 400.706667
علوم البترول والتعدين مطروح 400.570000
طب بيطري المنوفية 400.570000
طب بيطري القاهرة 400.433333
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 400.433333
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 400.296667
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 400.296667
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 400.160000
حاسبات و معلومات العريش رياضة 400.091667
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 399.955000
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 399.886667
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 399.579167
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 399.579167
طب بيطري عين شمس 399.545000
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 399.476667
طب بيطري الزقازيق 399.476667
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 399.340000
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 399.271667
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 399.203333
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 399.203333
علوم السويس 399.135000
طب بيطري أسوان 399.100833
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 399.100833
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 398.930000
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 398.930000
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 398.793333
طب بيطري أسيوط 398.656667
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 398.383333
ألسن عين شمس 398.178333
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 397.836667
تمريض القاهرة 397.426667
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 397.221667
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 397.085000
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 397.016667
ألسن الفيوم 396.777500
طب بيطري مدينة السادات 396.743333
حقوق بورسعيد 396.743333
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 396.606667
طب بيطري بنها 396.435833
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 395.855000
ألسن كفر الشيخ 395.820833
علوم السادات 395.752500
تمريض حلوان 395.650000
علوم القاهرة 395.650000
طب بيطري العريش 395.205833
الإعاقة والتأهيل بني سويف 395.035000
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 395.000833
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت. خامس 394.693333
سياسة واقتصاد السويس 394.556667
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 394.556667
طب بيطري المنيا 393.873333
إعلام القاهرة 393.463333
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.224167
طب بيطري الوادي الجديد 392.950833
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 392.780000
تمريض بنها 392.540833
طب بيطري مطروح 392.506667
تمريض بور سعيد 392.438333
فني تمريض أورام القاهرة 392.404167
سياسة واقتصاد بني سويف 391.550000
طب بيطري سوهاج 391.276667
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 390.900833
تجارة العريش 390.832500
تمريض الإسكندرية 390.695833
ألسن بني سويف 390.388333
طب بيطري جنوب الوادي 390.251667
تمريض المنصورة 390.046667
تمريض سوهاج 389.944167
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 389.944167
تمريض طنطا 389.910000
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 389.739167
علوم بني سويف 389.670833
طب بيطري بني سويف 389.363333
علوم الإسكندرية 389.226667
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 389.090000
فنون جميلة (فنون) المنصورة 388.987500
علوم المنصورة 388.680000
تخطيط عمراني القاهرة 387.996667
تمريض الزقازيق 387.723333
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 387.723333
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 387.655000
تمريض عين شمس 387.108333
علوم طنطا 387.040000
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 386.869167
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 386.459167
تمريض المنوفية بشبين الكوم 385.980833
علوم كفر الشيخ 385.297500
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 385.058333
ألسن المنيا 384.853333
إعلام المنوفية 384.101667
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 383.896667
ألسن الغردقة 383.384167
تمريض كفر الشيخ 382.085833
علوم الزقازيق 381.915000
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 381.880833
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 380.753333
علوم بورسعيد 380.548333
تمريض السادات 380.343333
حقوق كفر الشيخ 379.967500
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 379.728333
إعلام عين شمس 379.591667
تمريض دمياط 379.352500
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 379.250000
علوم التغذية حلوان 378.703333
علوم دمنهور 378.566667
تمريض الفيوم 378.327500
علوم المنوفية بشبين الكوم 378.190833
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 377.678333
علوم بنات عين شمس 377.131667
آثار القاهرة 376.175000
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 375.560000
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي 375.355000
علوم عين شمس 375.218333
تمريض أسوان 375.013333
تمريض دمنهور 374.466667
علوم حلوان 374.261667
تمريض مطروح 373.920000
تمريض أسيوط 373.920000
آثار عين شمس 372.280000
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 371.835833
إعلام بني سويف 371.665000
تمريض بني سويف 370.947500
تمريض المنيا 370.947500
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 370.913333
علوم دمياط 370.469167
علوم بنها 370.366667
تمريض الوادي الجديد 370.059167
ألسن أسوان 369.956667
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 369.717500
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 369.580833
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 368.897500
تمريض جنوب الوادي 368.077500
ألسن سوهاج 367.530833
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 367.155000
تربية نوعية القاهرة 366.403333
اقتصاد منزلي العريش 366.230011
تربية المنصورة 366.061667
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 365.549167
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 365.070833
ألسن الأقصر 364.011667
علوم الفيوم 363.670000
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 362.781667
معهد فني صحى الزقازيق 362.747500
تجارة الزقازيق 361.893333
علوم العريش 360.959991
تجارة الإسكندرية 360.219167
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 360.116667
حقوق الفيوم 359.980000
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 356.460833
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 352.258333
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 348.192500
علوم المنيا 346.996667
تربية طنطا 345.493333
حقوق المنصورة 342.213333
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 342.042500
علوم أسوان 341.803333
تربية الإسكندرية 340.265833
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 337.395833
تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 336.917500
معهد فني صحي إسماعيلية 335.072500
تجارة المنصورة 331.963333
فنى تمريض كفر الشيخ 331.348333
حقوق انتساب موجه بني سويف 330.323333
تجارة القاهرة 329.810833
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 329.264167
علوم جنوب الوادي 327.316667
تربية (طفولة) عين شمس 326.667500
علوم الأرض بني سويف 325.300833
حقوق دمياط 323.900000
علوم أسيوط 320.244167
معهد فني صحي بني سويف 318.672500
تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنصورة 318.194167
تجارة انتساب موجه طنطا 317.169167
تجارة طنطا 312.693333
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 312.659167
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 308.388333
آداب انتساب موجه المنصورة 303.502500
الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب 301.828333
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 299.436667
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 294.277500
علوم الوادي الجديد 290.587500
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287.410000
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 287.205000
آداب القاهرة 275.383333
