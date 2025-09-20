إعلان

مفاجأة.. كلية واحدة بتنسيق شهادة فلسطين أدبي بالجامعات الحكومية المصرية

12:08 م السبت 20 سبتمبر 2025

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

background

كتب- عمر صبري:


كشف بيان الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة فلسطين أدبي لعام 2025 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التنسيق عن مفاجأة وهي تسجيل كلية واحدة فقط في التنسيق.


وتضمن تنسيق شهادة فلسطين كلية تجارة الإسكندرية وسجلت الحد الأدنى 336.200000.


وأوضح مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد أنه فى حالة وجود أي استفسار أو سؤال يمكنك الاتصال من أى مكان في العالم برقم تليفون 19468 في مصر.


مكتب التنسيق تنسيق شهادة فلسطين أدبي الجامعات الحكومية المصرية
