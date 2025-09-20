إعلام القاهرة في الصدارة.. نتيجة تنسيق شهادة الإمارات المسار العام 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق وبيان الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الإمارات المسار العام لعام 2025 كالتالي:
إعلام القاهرة 404.123333
تجارة الزقازيق 398.656667
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 389.773333
تجارة عين شمس 384.409167
ألسن عين شمس 382.325000
ألسن الفيوم 382.017500
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 381.880833
سياسة واقتصاد بني سويف 380.104167
آداب الإسكندرية 372.758333
آثار القاهرة 370.708333
إعلام المنوفية 369.136667
تجارة الإسكندرية 366.847500
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 366.642500
تربية المنصورة 365.822500
تربية الفيوم 362.030000
ألسن بني سويف 358.750000
ألسن كفر الشيخ 358.140015
تربية طنطا 355.401667
ع.دولى اعلام مدينةالشروق 354.513333
تجارة وادارة أعمال حلوان 354.069167
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 353.625000
آداب المنوفية بشبين الكوم 353.351667
تجارة القاهرة 353.215000
آداب انتساب موجه القاهرة 352.565833
تربية الإسكندرية 350.652500
تجارة بنها 345.835000
تربية طفولة مبكرة المنصورة 344.912500
تجارة المنصورة 344.434167
آداب المنصورة 343.409167
تجارة انتساب موجه الزقازيق 342.076667
حقوق سوهاج 339.992500
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 338.933333
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 338.010833
تربية (طفولة) كفر الشيخ 337.464167
آداب القاهرة 335.072500
آداب طنطا 334.081667
تربية الزقازيق 329.503333
تربية كفر الشيخ 327.829167
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 326.804167
تجارة المنوفية بشبين الكوم 324.720000
تجارة طنطا 320.415000
تجارة انتساب موجه القاهرة 316.315000
تجارة كفر الشيخ 315.324167
تربية بنها 312.727500
حقوق طنطا 310.814167
آداب الزقازيق 310.370000
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 308.525000
تجارة انتساب موجه بنها 303.809998
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 302.306667
تجارة انتساب موجه دمياط 298.206667
آداب العريش 295.951667
تجارة دمنهور 295.234167
تربية دمياط 292.466667
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 287.307500
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 262.673333
