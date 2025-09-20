كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق وبيان الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الإمارات المسار العام لعام 2025 كالتالي:

إعلام القاهرة 404.123333

تجارة الزقازيق 398.656667

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 389.773333

تجارة عين شمس 384.409167

ألسن عين شمس 382.325000

ألسن الفيوم 382.017500

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 381.880833

سياسة واقتصاد بني سويف 380.104167

آداب الإسكندرية 372.758333

آثار القاهرة 370.708333

إعلام المنوفية 369.136667

تجارة الإسكندرية 366.847500

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 366.642500

تربية المنصورة 365.822500

تربية الفيوم 362.030000

ألسن بني سويف 358.750000

ألسن كفر الشيخ 358.140015

تربية طنطا 355.401667

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 354.513333

تجارة وادارة أعمال حلوان 354.069167

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 353.625000

آداب المنوفية بشبين الكوم 353.351667

تجارة القاهرة 353.215000

آداب انتساب موجه القاهرة 352.565833

تربية الإسكندرية 350.652500

تجارة بنها 345.835000

تربية طفولة مبكرة المنصورة 344.912500

تجارة المنصورة 344.434167

آداب المنصورة 343.409167

تجارة انتساب موجه الزقازيق 342.076667

حقوق سوهاج 339.992500

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 338.933333

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 338.010833

تربية (طفولة) كفر الشيخ 337.464167

آداب القاهرة 335.072500

آداب طنطا 334.081667

تربية الزقازيق 329.503333

تربية كفر الشيخ 327.829167

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 326.804167

تجارة المنوفية بشبين الكوم 324.720000

تجارة طنطا 320.415000

تجارة انتساب موجه القاهرة 316.315000

تجارة كفر الشيخ 315.324167

تربية بنها 312.727500

حقوق طنطا 310.814167

آداب الزقازيق 310.370000

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 308.525000

تجارة انتساب موجه بنها 303.809998

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 302.306667

تجارة انتساب موجه دمياط 298.206667

آداب العريش 295.951667

تجارة دمنهور 295.234167

تربية دمياط 292.466667

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 287.307500

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 262.673333

