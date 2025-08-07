ننشر تنسيق 66 جامعة خاصة وأهلية لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة 2025

كتب- عمر صبري:

ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأكدعاشور أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، للتعرف على ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع وتنوع كبير، وإضافة تخصصات علمية جديدة خلال الفترة الراهنة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة فرص التعليم العالي بكافة مساراته في مصر.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد منظومة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الأجنبية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية التي تسهم في تقديم خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية انتهى إلى تحديد الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية ، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت على النحو التالي:

بالنسبة لطلاب مدارس النيل فان نسبة الحدود الدنيا للثانوية العامة تسري أيضا على هؤلاء الطلاب.

كما تسري على طلاب مدارس STEM نسب الحدود الدنيا للثانوية العامة وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تضرب في مجموع الطالب ويتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للدرجات (700).

