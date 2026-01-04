10 قرارات مهمة لتنظيم قبول طلاب الدبلومة الأمريكية في تنسيق نصف العام

كتب - عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي العمل بنفس شروط القبول الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الأمريكية خلال تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة خلال تنسيق نصف العام 2025 - 2026، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، وفيما يلي الشروط:

1- أن يكون ناجحًا في 8 مواد متضمنة المواد المؤهلة للقبول بكل كلية وألا يقل وزن المادة الواحدة عن وحدة كاملة One Credit، علي أن يكون قد اجتازها في الصف الثاني عشر بحد أدنى أربعة مواد، ويمكن استكمال بعض المواد الثمانية المذكورة من مواد الصف الحادي عشر بحد أقصى أربعة مواد، كما يمكن استكمالها من الصف العاشر بحد أقصى مادتين مع ضرورة أن تكون المواد One Credit ومن الممكن أن تكون المادة على نصفين بشرط أن تكون مقسمة على فصليين دراسيين في عام دراسي واحد وعلى نفس النظام التعليمي ولا يجوز أخذ نصفين من عامين دراسيين مختلفتين.

2- المدة البينية لاجتياز امتحان SAT I أو ما يعادلهACT / EST بعد الحصول على شهادة الدبلومة بيان الدرجات هي سنتين على الأكثر من تاريخ حصولهم على الدبلومة النهائية ولا يتم احتساب نتائج امتحان SAT II أو ما يعادله بعد عام الحصول على الدبلومة النهائية المؤهل الدراسي حيث أنه امتحان تميز لا يعتد بالحصول عليه بعد حصول الطالب على الدبلومة.

3- لا يعتد بدراسة الصف العاشر بشهادة الدبلومة الأمريكية إذا ما اجتاز الطالب الصف العاشر ثم درس الصف الحادي بنظام تعليمي آخر ثم درس الصف الثاني عشر على النظام الأمريكي.

4- المواد المقبولة والتي يتم احتسابها بنتائج امتحان SAT II حاصل اجتيازه لذلك الامتحان هي المواد العلمية فقط "الرياضيات-الكيمياء– الفيزياء –الأحياء" على أن تكون مادة الرياضيات أساسية في القطاع الهندسي ومادة الأحياء أساسية في القطاع الطبي.

5- يتم احتساب درجات إضافية (Bonus) للطالب عند حصوله على مجموع 1090 درجة أو أكثر باختبار SAT I وذلك بنظيريه ACT 1 ، و EST I ، وذلك عند احتساب المجموع الاعتباري للطالب، بحيث يكون حساب المجموع (1090/1600 x 75% ).

6- لا يعد اجتياز امتحان SAT II أو ما يعادله شرطاً أساسيا للالتحاق بكليات القطاعين الطبي والنظري، ولكن حال الالتحاق بكليات القطاع الهندسي يشترط اجتيازه إذا لم يدرس الطالب أيا من مادتي الرياضيات Math أو الرياضيات المتقدمة Math ضمن المواد المطلوبة بشهادة بيان الدرجات Transcript.

7- يتوجب على الطالب تقديم كلمة المرور واسم المستخدم الخاص به لمطابقة تقديرات امتحان SAT أو ما يعادله الحاصل عليه.

8- قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية سواء درس الطالب ثلاث صفوف دراسية على النظام الأمريكي ( Gr10, Gr11, Gr12) أو صفين دراسيين ( Gr11,Gr12, ) ، أو صف دراسي واحد ( Gr12) مع التأكد من استيفاء الطالب لباقي الشروط المطلوبة عند التقدم للجامعات الأهلية ( التسلسل الدراسي – المواد المؤهلة والمكملة – اعتماد شهادة المدرسة من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها في مصر- اجتياز الحد الأدنى المطلوب في امتحان SAT 1أو ما يعادله.

9- يشترط عند تقديم أوراق طلاب حملة الدبلومة الأمريكية أن تكون متضمنة Username and Password.

10- لا يعتد بدراسة الصف العاشر بشهادة الدبلومة الأمريكية إذا ما اجتاز الطالب الصف العاشر ثم درس الصف الحادي بنظام تعليمي آخر ثم درس الصف الثاني عشر على النظام الأمريكي، ويتم احتساب درجات إضافية للطالب عند حصوله على مجموع 1090 درجة باختبار SAT I وكذلك نظيريه ACT 1، وEST TEST I، وذلك عند احتساب المجموع الاعتباري للطالب.

