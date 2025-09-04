تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. إرشادات مهمة لتسهيل تسجيل الرغبات

كتب- عمر صبري:

انطلقت اليوم، أعمال تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير جميع المعلومات التي تساعد طلاب الشهادات الفنية على التعامل الصحيح مع موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

، بما يضمن اختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي أعدت حملة توعوية متكاملة، تتضمن 5 إنفوجرافات للإجابة عن أبرز الأسئلة التي تشغل الطلاب عند تسجيل رغباتهم.

وأكدت الوزارة، أن الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والحسابات المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، داعية وسائل الإعلام إلى المساهمة في نشر هذه المواد الإرشادية لتعريف الطلاب بها خلال فترة التنسيق.

