تنسيق الجامعات 2025.. دليل إرشادي لطلاب الشهادات المعادلة

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي تساعد طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، من هنا، https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريفهم بكافة التفاصيل اللازمة لاختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي أعدت حملة إعلامية لتوعية الطلاب بكيفية التنسيق والقواعد العامة للتقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الأدلة الإرشادية مجموعة من الأسئلة والإجابات التي يبحث عنها طلاب الشهادات المعادلة عند تسجيل رغباتهم، بهدف تسهيل العملية وضمان اختيار الرغبات بما يتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم.

وأهابت وزارة التعليم العالي، بوسائل الإعلام المختلفة، نشر هذه الأدلة والوسائل التوضيحية للطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني، مؤكدة أنها ستكون متاحة أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

