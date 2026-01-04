تنسيق نصف العام.. 8 إجراءات للتحويل إلى الجامعات الأهلية

أقر المجلس الأعلى للجامعات الأهلية إجراءات قبول الطلاب المحولين خلال تنسيق نصف العام 2025 -2026، وذلك للطلاب الراغبين في التحويل، وهي كالتالي:

1- عند تقديم طلب الالتحاق، يجب تواجد ولى الأمر للتوقيع على طلب الالتحاق وسداد رسوم المقاصة والتوقيع على إقرار بأن نجله قد درس في الجامعة المحول منها لمدة عام دراسي على الأقل.

2- يحضر الطالب أصل جواز السفر موضحا عليه تأشيرات الدخول والخروج من والى الدولة التي درس بها وكذا شهادة تحركات من وزارة الداخلية تثبت الفترة التي قضاها أثناء دراسته بالجامعة المحول منها وذلك للطلاب المحولين من جامعات أجنبية وصورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المحول منها على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المحول منها عن عام دراسي كامل.

3- يعفى الطالب المنقول له مقرر ENG .1 من اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية.

4- يتم مراسلة الجامعة المحول منها الطالب بالبريد الإلكتروني Emails للتأكد من صحة الأوراق التي قدمها الطالب.

5- يحضر الطالب أصل بيان الدرجات والمحتوى العلمي موثقين من وزارة الخارجية بالدولة التي درس بها والسفارة المصرية في تلك الدولة ويفضل أن تكون الأوراق في ظرف مغلق ومختوم من الجامعة.

6- يحضر الطالب خطاباً من المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بالدولة المحول منها يفيد بأن الجامعة المحول منها الطالب من الجامعات المعترف بها في جمهورية مصر العربية.

7- بعد استيفاء المتطلبات السابقة ترسل للطالب المحول من جامعة أخرى رسالة قبول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص به مذكوراً بها عدد الساعات التي اقترحتها لجنة المقاصات بالكلية المختصة والتي تم معادلتها له وهذه المقاصة مؤقتة وقابلة للتعديل أو الإلغاء بعد المراجعة من قبل اللجنة المختصة بمجلس الجامعات الأهلية ويوقع ولى أمر الطالب على إقرار بقبول قرار اللجنة المشار إليها بشأن المقاصة في جميع الأحوال.

8- عند تسليم أصول الأوراق يلزم تواجد ولي الأمر بنفسه للتوقيع على إقرار بعلمه بعدد الساعات المقترح تحويلها للطالب للمقاصة التي تمت بالكلية المختصة تمهيداً لاعتمادها من مجلس الجامعات الأهلية.

