الطب 93%.. 17 صورة ترصد تنسيق المرحلة الأولى 2025-2025

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، بحضور قيادات التعليم العالي ومكتب التنسيق.

الحد الأدنى لكليات القمة بالعلمي والأدبي

كشف الوزير خلال المؤتمر عن الحدود الدنيا للقبول في أبرز الكليات، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 93.1%، بينما توقفت كليات طب الأسنان عند 92.6%.

أما كلية العلاج الطبيعي فجاء الحد الأدنى بها 92%، وسجلت كليات الصيدلة حدًا أدنى قدره 91.8%.

وفي شعبة الرياضيات، سجلت كلية الهندسة حدًا أدنى بلغ 89.8%.

كليات الشعبة الأدبية: الاقتصاد والإعلام

وبشأن الشعبة الأدبية، أوضح الوزير أن الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلغ 89.8%، تلتها كلية الألسن بنسبة 87.6%، بينما سجلت كلية الإعلام 86.7% كحد أدنى للقبول.

رابط الحصول على نتيجة التنسيق برقم الجلوس

أشار الوزير إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن الكلية التي تم ترشيحهم إليها باستخدام رقم الجلوس والاسم، من خلال الرابط التالي: هنا

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