اليوم.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما تتوفر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في إتمام عملية التسجيل، وذلك خلال المدة المحددة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني التالي: هنا

