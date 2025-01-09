تنسيق نصف العام.. مقاعد في 6 كليات بجامعة بدر لطلاب الثانوية العامة

كتب- عمر صبري:

يواصل طلاب الثانوية العامة الحكومية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، التسجيل والالتحاق بمرحلة تنسيق نصف العام في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وكذلك طلاب الثانوية الأزهرية وذلك بعد إجراء مقاصة علمية واستبعاد المواد الشرعية.

وفي جامعة بدر، أعلن وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس الجامعة، الدكتور أشرف الشيحي، فتح باب القبول أمام الطلاب للالتحاق في 6 كليات فقط هي: كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وكلية الطب البيطري، وكلية القانون، وكلية العلوم السينمائية والمسرحية، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية اللغويات والترجمة، وذلك للفصل الدراسي الثاني 2025.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، نفس قواعد الحدود الدنيا التي تم التوافق عليها خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مطلع العام الجامعي الجاري.

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