اليوم.. إتاحة التقديم لتنسيق المقاعد الخالية بجامعة القاهرة الأهلية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية توافر عدد من المقاعد الشاغرة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بكليات القطاع الصحي وتشمل طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري، وفي كليات القطاع الهندسي وشملت كلية الهندسة برنامجي الطاقة الكهربائية والمتجددة وهندسة التشييد والبنية التحتية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما يوجد مقاعد خالية في كليات العلوم والأعمال والسياسة والاقتصاد والقانون والتربية للطفولة المبكرة.

وسيتم التقديم في التنسيق إلكترونيًا اليوم الثلاثاء وتسليم الملفات وسداد المصروفات غدًا الأربعاء، وسيتم أيضًا إتاحة الفرصة لمرحلة تسجيل ثانية لطلاب الشهادات المعادلة خلال أيام.