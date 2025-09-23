إعلان

اليوم.. إتاحة التقديم لتنسيق المقاعد الخالية بجامعة القاهرة الأهلية

كتب- عمر صبري:

12:25 م 23/09/2025

جامعة القاهرة الأهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية توافر عدد من المقاعد الشاغرة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بكليات القطاع الصحي وتشمل طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري، وفي كليات القطاع الهندسي وشملت كلية الهندسة برنامجي الطاقة الكهربائية والمتجددة وهندسة التشييد والبنية التحتية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما يوجد مقاعد خالية في كليات العلوم والأعمال والسياسة والاقتصاد والقانون والتربية للطفولة المبكرة.

وسيتم التقديم في التنسيق إلكترونيًا اليوم الثلاثاء وتسليم الملفات وسداد المصروفات غدًا الأربعاء، وسيتم أيضًا إتاحة الفرصة لمرحلة تسجيل ثانية لطلاب الشهادات المعادلة خلال أيام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة القاهرة الأهلية تنسيق المقاعد الخالية طلاب الثانوية العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026