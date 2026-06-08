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بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة بديوان الوزارة- مستند

كتب : أحمد الجندي

09:15 م 08/06/2026

محمد عبد اللطيف

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أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمرًا إداريًا رقم (13) بتاريخ 8 يونيو 2026، بشأن تكليف أحمد شعبان أحمد محمد، من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، للعمل بالإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية بديوان عام الوزارة.

وجاء القرار في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025، والقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2026، وبناءً على كتاب مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رقم 8776 لسنة 2026.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،قد أصدر قرارا بإعفاء أحمد شعبان أحمد من مهام منصبه كوكيل لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للوزير وفق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بوزارة التربية والتعليم.

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محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم أحمد شعبان تعليم القاهرة

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