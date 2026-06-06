أثارت بعض أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات حالة من الحيرة بين عدد من الطلاب، خاصة فيما يتعلق ببعض أسئلة الفهم والمعاني داخل الامتحان.

وتضمن امتحان اللغة العربية سؤالًا حول جمع كلمة "الإنسان" داخل سياق نص يتناول أهمية الوقت في حياة الإنسان، وكانت الاختيارات: "الأنس - الأناسي - النساء - النسيان"، وهو ما تسبب في تباين آراء بعض الطلاب داخل اللجان.

كما شمل الامتحان سؤالًا حول مضاد كلمة "آخاه"، وجاء ضمن الاختيارات: "رافقه - عاداه - وافقه - قاتله"، وذلك ضمن نص "حب الوطن" الذي تضمن معاني وقيم أدبية.

ومن جانبه، أوضح سعيد عبدالنبي، معلم أول لغة عربية، أن إجابات هذه الجزئيات واضحة ضمن المنهج، مشيرًا إلى أن جمع كلمة "إنسان" هو "أناسي"، ومضاد "آخاه" هو "عاداه".

وأكد في تصريحات لمصراوي، أن هذه النقاط ليست صعبة وتأتي من داخل المنهج الدراسي، ولا تمثل أي تعقيد للطلاب.