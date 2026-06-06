قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، إلى جانب إحالة المراقب الأول للتحقيق، وذلك على خلفية واقعة تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الغش الإلكتروني.

ضبط طالب وراء الواقعة

وكشفت المتابعة أن أحد الطلاب تمكن من تصوير ورقة الأسئلة بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء اللجنة الامتحانية، قبل أن يقوم بنشرها وتداولها إلكترونيًا، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الواقعة.

استمرار التحقيقات ومحاسبة المسؤولين

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استمرار التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات داخل اللجنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتسببين، بما يضمن الحفاظ على الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.