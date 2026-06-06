بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، أداء امتحان مادة التربية الدينية، عقب انتهائهم من امتحان الجبر والإحصاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

وانطلقت لجان امتحان التربية الدينية في أجواء من الهدوء والانضباط، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم ودون معوقات.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية، لرصد أي ملاحظات والتأكد من انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكدت المديرية التزامها بتطبيق جميع التعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، بما يحقق الانضباط ويضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب داخل اللجان.