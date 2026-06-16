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مصدر بالجيزة يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

كتب : محمد أبو بكر

07:06 م 16/06/2026

أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

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كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2026.

وأكد المصدر بمحافظة الجيزة، أن أعمال مراجعة ورصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ما زالت مستمرة داخل الكنترولات، تمهيدًا للانتهاء من إعداد النتيجة ورفعها للاعتماد الرسمي.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن لجان الكنترول تواصل أعمال التدقيق والمراجعة النهائية لكراسات الإجابة وتجميع الدرجات، مع الالتزام بإجراءات المراجعة الدقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أخطاء أو تجاوزات.

النتيجة لم تُعرض للاعتماد بعد

أوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاعتماد الرسمي من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إذ لا تزال تخضع للمراحل الفنية الخاصة بالرصد والمراجعة وتجميع النتائج، على أن تُرفع إلى محافظ الجيزة فور الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أن إعلان النتيجة سيكون عقب اعتمادها مباشرة من المحافظ، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة التابعة للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

وقال المصدر: " سننتهي من أعمال الكنترولات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم اعتماد النتيجة وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور مع بداية الأسبوع المقبل، حال الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية وفق الجدول الزمني المحدد".

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الشهادة الإعدادية الجيزة التعليم

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