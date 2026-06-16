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وزير التموين يكشف سعر الرغيف في منظومة الدعم الجديدة

كتب : حسن مرسي

11:18 م 16/06/2026

سعر الرغيف في منظومة الدعم الجديدة

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أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التوجه للتحول إلى الدعم النقدي يهدف لتحقيق العدالة في وصول الدعم للمستحقين وتيسير الاستفادة، وليس بهدف تقليل الإنفاق الحكومي.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن قيمة الدعم في الموازنة ارتفعت من نحو 140 مليار جنيه إلى 175-180 مليار جنيه، وستُوجه لصالح المواطنين.

وشدد فاروق على أن أسعار الخبز ستظل في نطاق مدروس (نحو جنيه ونصف للرغيف) مع تحديد الأوزان وفق دراسات التكلفة، مؤكدا أن الهدف النهائي هو رفع كفاءة المنظومة وتحقيق رضا المواطن.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الدعم عبر الكارت الموحد كبداية للتحول التدريجي، بدأ في بورسعيد وسيتوسع خلال 6 أشهر.

وتابع أن "الخبز سيكون ضمن المنظومة الجديدة مع رقابة صارمة على الأوزان والأسعار، والتركيز على جودة الخدمة بدلاً من تتبع المدخلات".

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سعر رغيف الخبز الدعم النقدي وزير التموين الكارت الموحد

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