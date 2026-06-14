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فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

04:50 م 14/06/2026

نتيجة الشهادة الإعدادية

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ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب واولياء امور الصف الثالث الإعدادي عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية، إلى جانب رصد الدرجات وتجميعها، بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، وذلك تمهيدًا للانتهاء من إعداد النتيجة واعتمادها رسميًا.

وستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من جميع أعمال المراجعة الدقيقة داخل الكنترولات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي أخطاء.

وبعد اعتماد النتيجة من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة سيتم إتاحتها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى إعلانها داخل المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة.

يتم الحصول على النتيجة فور اعتمادها من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا https://www.gizaedu.net/، عبر إدخال رقم الجلوس في خانة الاستعلام المخصصة.

خطوات الاستعلام

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا https://www.gizaedu.net/
اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
إدخال رقم الجلوس.
الضغط على عرض النتيجة.
تظهر الدرجات والمجموع الكلي فور اعتماد النتيجة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني

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