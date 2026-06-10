بالورود ورش المياه.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة مباشرة من بورتو البرتغالية

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة بالأسواق.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتعاون مع الإدارات الصحية المختلفة، نفذت حملة موسعة شملت المرور على 53 منشأة غذائية متنوعة ما بين محال بقالة وسوبر ماركت ومطاعم وأسواق على مستوى المحافظة.

أسفرت الحملة عن إعدام 164 كيلو جرامًا من الأغذية و15 لترًا من السوائل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، كما تم تحرير 56 محضر مخالفة، تضمنت 27 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و29 محضرًا بسبب عدم استيفاء اشتراطات النظافة داخل المنشآت.

كما أوصت فرق التفتيش بالغلق الإداري لـ16 منشأة غذائية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ووجود مخاطر تهدد الصحة العامة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة السيد النمر مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية استمرار الحملات الرقابية الدورية على المنشآت الغذائية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من سلامة الغذاء المتداول للمواطنين، وإحكام الرقابة على ما يتم تقديمه حفاظًا على الصحة العامة.