التضخم الأمريكي يتسارع إلى 4.2% في مايو بدعم ارتفاع أسعار الطاقة

كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، الصادرة اليوم الأربعاء، عن تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال مايو 2026، مقارنة بـ3.8% في أبريل الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.9% مقابل 2.8% في الشهر السابق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

وعلى الأساس الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) بنسبة 0.5% خلال مايو مقارنة بشهر أبريل، بعدما سجل زيادة بلغت 0.6% في أبريل، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع الشهري جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة، التي صعدت بنسبة 3.9% خلال مايو بعد ارتفاعها 3.8% في أبريل، لتسهم بأكثر من 60% من إجمالي الزيادة الشهرية في مؤشر الأسعار.

كما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.2% على أساس شهري، بدعم من زيادة أسعار الأغذية خارج المنازل بنسبة 0.3%، فيما سجلت أسعار الأغذية المنزلية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1%.

وسجل مؤشر السكن، أحد أكبر مكونات التضخم الأمريكي، ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال مايو، إلى جانب زيادة أسعار خدمات الاتصالات والرعاية الطبية وتذاكر الطيران، بينما انخفضت أسعار بعض السلع، من بينها السيارات الجديدة وتأمين المركبات والأثاث المنزلي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.2% خلال مايو مقارنة بأبريل، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية الأساسية داخل الاقتصاد الأمريكي، رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري مقارنة بالشهر السابق.