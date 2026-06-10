إعلان

التضخم الأمريكي يتسارع إلى 4.2% في مايو بدعم ارتفاع أسعار الطاقة

كتب : أحمد الخطيب

04:21 م 10/06/2026

التضخم الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، الصادرة اليوم الأربعاء، عن تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال مايو 2026، مقارنة بـ3.8% في أبريل الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.9% مقابل 2.8% في الشهر السابق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

وعلى الأساس الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) بنسبة 0.5% خلال مايو مقارنة بشهر أبريل، بعدما سجل زيادة بلغت 0.6% في أبريل، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع الشهري جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة، التي صعدت بنسبة 3.9% خلال مايو بعد ارتفاعها 3.8% في أبريل، لتسهم بأكثر من 60% من إجمالي الزيادة الشهرية في مؤشر الأسعار.

كما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.2% على أساس شهري، بدعم من زيادة أسعار الأغذية خارج المنازل بنسبة 0.3%، فيما سجلت أسعار الأغذية المنزلية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1%.

وسجل مؤشر السكن، أحد أكبر مكونات التضخم الأمريكي، ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال مايو، إلى جانب زيادة أسعار خدمات الاتصالات والرعاية الطبية وتذاكر الطيران، بينما انخفضت أسعار بعض السلع، من بينها السيارات الجديدة وتأمين المركبات والأثاث المنزلي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.2% خلال مايو مقارنة بأبريل، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية الأساسية داخل الاقتصاد الأمريكي، رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري مقارنة بالشهر السابق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

معدل التضخم لولايات المتحدة لفيدرالي الأمريكي عر الفائدة عر الدولار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عيار 21 فقد 170 جنيها.. لماذا انهارت أسعار الذهب اليوم؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

عيار 21 فقد 170 جنيها.. لماذا انهارت أسعار الذهب اليوم؟ خبراء يجيبون
سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء
تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران
بـ 12 حارة مرورية.. كيف ينهي كوبري سليمان عزت الجديد أزمة زحام شرق الإسكندرية؟
أخبار المحافظات

بـ 12 حارة مرورية.. كيف ينهي كوبري سليمان عزت الجديد أزمة زحام شرق الإسكندرية؟
لماذا أراد الكاتب عبد الحي أديب ضرب الفنانة سعاد حسني؟
زووم

لماذا أراد الكاتب عبد الحي أديب ضرب الفنانة سعاد حسني؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة الركود التضخمي؟ خبراء يجيبون
بعد انخفاض أسعاره.. رئيس شعبة البيض: توجيهات لتيسير التصدير لاستغلال فائض الانتاج