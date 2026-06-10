نشرت الوقائع المصرية قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 223 لسنة 2026، بشأن تنظيم إصدار تراخيص بعض الأنشطة التجارية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

القرار: حظر تراخيص جديدة للمطاعم والكافيهات في 6 أحياء

نصت المادة الأولى من القرار على حظر إصدار أي تراخيص جديدة للمحلات العامة التي تمارس نشاط المطاعم والكافيتريات والكافيهات في أحياء مصر الجديدة والزيتون والساحل والسيدة زينب وحلوان وشبرا بمحافظة القاهرة.

وجاء نص القرار، كما يلي:

(المادة الأولى)

يحظر إصدار أية تراخيص جديدة للمحلات العامة الواردة لنشاط المطاعم والكافيتريات والكافيهات (مصر الجديدة – الزيتون – الساحل – السيدة زينب – حلوان – شبرا) بمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

لا يسرى حكم المادة الأولى على المحلات القائمة التي تمارس نشاط المطاعم والكافيتريات والكافيهات قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز الترخيص لها بإصدار التراخيص للمحلات القائمة وتجديدها وفقًا لأحكام القانون حال استيفاء الاشتراطات وموافقة الجهات المختصة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.