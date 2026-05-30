جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

02:57 م 30/05/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.. تعرف على الجدول

تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الامتحانات يوم الخميس 4 يونيو 2026.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحانات ستبدأ يوم 4 يونيو وتستمر حتى 10 يونيو 2026، على أن تنطلق جميع اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا داخل مختلف المحافظات، وجاء جدول الامتحانات على النحو التالي:

الخميس 4 يونيو: اللغة العربية والخط، مع تخصيص 20 دقيقة للإملاء.
السبت 6 يونيو: الجبر والإحصاء والتربية الدينية.
الأحد 7 يونيو: الهندسة.
الاثنين 8 يونيو: العلوم والتربية الفنية.
الثلاثاء 9 يونيو: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الأربعاء 10 يونيو: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

