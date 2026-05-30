كشف الدكتور تامر شوقي عن أبرز الفروق بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام البكالوريا المصرية، بالتزامن مع بدء تطبيق النظام الجديد، موضحًا أن الاختلافات تمتد إلى مدة الدراسة وعدد المواد والدرجات وفرص الامتحان.

وأوضح "شوقي" أن الثانوية العامة تعتمد على عام دراسي واحد، بينما تمتد الدراسة في نظام البكالوريا على مدار عامين، كما تضم الثانوية العامة 3 شعب رئيسية، في حين يعتمد نظام البكالوريا على 4 مسارات دراسية مختلفة.

وأشار إلى أن عدد المواد الأساسية في الثانوية العامة يبلغ 5 مواد، إضافة إلى 3 مواد خارج المجموع، بينما يدرس الطالب في البكالوريا 6 مواد أساسية ومادة واحدة فقط خارج المجموع هي التربية الدينية.

وأضاف أن المواد العامة المشتركة في الثانوية العامة تقتصر على اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، مقابل 3 مواد عامة في البكالوريا تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ الوطني.

وبين الخبير التربوي أن نسبة المواد العامة تمثل 40% من إجمالي المواد الأساسية في الثانوية العامة، مقارنة بـ50% في البكالوريا، بينما تنخفض نسبة المواد التخصصية من 60% في الثانوية العامة إلى 50% في نظام البكالوريا.

وفيما يتعلق بالدرجات، يبلغ المجموع الكلي للثانوية العامة 320 درجة، مقابل 600 درجة في البكالوريا، كما ترتفع نسبة درجات المواد العامة إلى 50% من إجمالي المجموع في البكالوريا مقارنة بـ43.75% في الثانوية العامة.

ولفت إلى أن من أبرز المزايا التي يقدمها نظام البكالوريا إتاحة 4 فرص لدخول امتحان المادة الواحدة، مقابل فرصة واحدة فقط في الثانوية العامة، وهو ما يمنح الطلاب مرونة أكبر لتحسين نتائجهم.

وأكد شوقي أن نظام البكالوريا يحمل العديد من المزايا مقارنة بالثانوية العامة، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في كونه نظامًا جديدًا رغم ما يحمله من مميزات تفوق الثانوية العامة التي طالما اشتكى منها الطلاب لسنوات ممتدة.